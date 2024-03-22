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(Куракина) Елена Терентьева

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1836

Дата смерти

10.08.1836

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1836

Отец: Куракин Терентий Федоров

Мать: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.05.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села уделной кресьянин Алексей Иваноф Маршоф; воспреемница: После умершаго уделнаго кресьянина Онаго ж села Петра Козмина Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
10.08.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от поносу
Похороны
?.08.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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