(Куракина) Елена Терентьева
Место рождения
Дата рождения21.05.1836
Дата смерти10.08.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1836
Отец: Куракин Терентий Федоров
Мать: Куракина Евдокия Петрова
Крещение
21.05.1836
воспреемники: Онаго ж села уделной кресьянин Алексей Иваноф Маршоф; воспреемница: После умершаго уделнаго кресьянина Онаго ж села Петра Козмина Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
10.08.1836
Причина смерти: от поносу
Похороны
?.08.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви