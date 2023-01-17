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(Куракин) Гликерия Терентьева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.05.1841

Дата смерти

12.07.1841

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1841

Отец: Куракин Терентий Федоров

Мать: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.05.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго жь уезда села болшой бормы уделны кресьянинъ Егоръ Фѣдоровъ Макаровъ и и села Новой Рачейки уделно кресьянская дочь девица Марья Петрова Шишова | Казанская церковь
Смерть
12.07.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
14.07.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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