(Куракин) Гликерия Терентьева
Место рождения
Дата рождения13.05.1841
Дата смерти12.07.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1841
Отец: Куракин Терентий Федоров
Мать: Куракина Евдокия Петрова
Крещение
15.05.1841
воспреемники: Онаго жь уезда села болшой бормы уделны кресьянинъ Егоръ Фѣдоровъ Макаровъ и и села Новой Рачейки уделно кресьянская дочь девица Марья Петрова Шишова | Казанская церковь
Смерть
12.07.1841
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
14.07.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви