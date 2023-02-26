Антон (Верхоламов)
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения04.07.1789
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1789
Отец: Варфоломей Иванов
Мать: Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхолашин Дмитрий Антонов
Мать ребёнка: Мария Александрова
Бракосочетание
14.01.1805
Жена: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Яков Антонов
Мать ребёнка: Мария Александрова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Варфоломеева Марфа Антонова
Мать ребёнка: Мария Александрова
Рождение ребёнка
10.11.1817
Дочь: Екатерина Антонова
Мать ребёнка: Мария Александрова
Рождение ребёнка
02.04.1820
Сын: Григорий Антонов
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
06.04.1829
Дочь: Агапия Антонова
Мать ребёнка: Мария Александрова
Смерть
До 1830
Бракосочетание
28.06.1832
Жена: Мария Александрова