Антон (Верхоламов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон (Верхоламов)

Антон (Верхоламов)

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

04.07.1789

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1789

Отец: Варфоломей Иванов

Мать: Агрипина Иосифова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхолашин Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Мария Александрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
14.01.1805

Жена: Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1810

Сын: Яков Антонов

Мать ребёнка: Мария Александрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варфоломеева Марфа Антонова

Мать ребёнка: Мария Александрова

Рождение ребёнка
10.11.1817

Дочь: Екатерина Антонова

Мать ребёнка: Мария Александрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.04.1820

Сын: Григорий Антонов

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.04.1829

Дочь: Агапия Антонова

Мать ребёнка: Мария Александрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1830
Бракосочетание
28.06.1832

Жена: Мария Александрова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.