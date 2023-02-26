Козлова Евдокия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти11.01.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Верхолашин Антон
Мать: ?
Бракосочетание
26.10.1855
Муж: Козлов Аким Анисимов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1862
Сын: Хомяков Иван
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
31.12.1863
Дочь: Бунакова Ульяна Акимова
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
17.05.1869
Дочь: Федосья Акимова
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
03.11.1870
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
05.12.1872
Дочь: Анна Акимова
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
25.05.1874
Дочь: Акулина Акимова
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Хомяков Павел
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
08.10.1875
Сын: Козлов Лукьян Акимов
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Хомяков Пётр
Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов
Смерть
11.01.1916
Причина смерти: от удушья