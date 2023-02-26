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Козлова Евдокия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

11.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Верхолашин Антон

Мать: ?

Бракосочетание
26.10.1855

Муж: Козлов Аким Анисимов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Хомяков Иван

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Рождение ребёнка
31.12.1863

Дочь: Бунакова Ульяна Акимова

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.05.1869

Дочь: Федосья Акимова

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1870

Сын: Хомяков Михаил Акимов

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.12.1872

Дочь: Анна Акимова

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.05.1874

Дочь: Акулина Акимова

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Хомяков Павел

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Рождение ребёнка
08.10.1875

Сын: Козлов Лукьян Акимов

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Хомяков Пётр

Отец ребёнка: Козлов Аким Анисимов

Смерть
11.01.1916
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
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