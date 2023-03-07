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Хомяков Михаил Акимов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1870

Отец: Козлов Аким Анисимов

Мать: Козлова Евдокия Антонова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Хомяков Николай Михайлов

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
31.?.1890

Жена: Матрона Алексеева

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.10.1892

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1894

Сын: Хомяков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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