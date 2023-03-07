Хомяков Михаил Акимов
Место рождения
Дата рождения03.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1870
Отец: Козлов Аким Анисимов
Мать: Козлова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
05.12.1890
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Бракосочетание
31.?.1890
Жена: Матрона Алексеева
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.10.1892
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Рождение ребёнка
11.04.1894
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Смерть
Неизвестно