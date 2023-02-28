Матрона Алексеева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1890
Отец ребёнка: Хомяков Михаил Акимов
Бракосочетание
31.?.1890
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.10.1892
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Хомяков Михаил Акимов
Рождение ребёнка
11.04.1894
Отец ребёнка: Хомяков Михаил Акимов
Смерть
Неизвестно