Матрона Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Алексеева

Матрона Алексеева

avatar

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Хомяков Николай Михайлов

Отец ребёнка: Хомяков Михаил Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
31.?.1890

Муж: Хомяков Михаил Акимов

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.10.1892

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Хомяков Михаил Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1894

Сын: Хомяков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Хомяков Михаил Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close