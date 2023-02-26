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Варфоломеева Марфа Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

01.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Антон (Верхоламов)

Мать: Мария Александрова

Бракосочетание
19.09.1836

Муж: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1839

Сын: Варфоломеев Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1844

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1845

Сын: Варфоломеев Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Стефанида Гаврилова

Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
01.03.1847
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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