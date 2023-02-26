Варфоломеева Марфа Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти01.03.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Антон (Верхоламов)
Мать: Мария Александрова
Бракосочетание
19.09.1836
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1839
Сын: Варфоломеев Дмитрий Гаврилов
Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов
Рождение ребёнка
02.01.1844
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов
Рождение ребёнка
25.09.1845
Сын: Варфоломеев Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Стефанида Гаврилова
Отец ребёнка: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
01.03.1847
Причина смерти: от чахотки