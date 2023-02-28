Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов
Место рождения
Дата рождения08.07.1815
Дата смерти16.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1815
Отец: Борис Иванов
Мать: Стефанида Семёнова
Бракосочетание
19.09.1836
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1839
Сын: Варфоломеев Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова
Рождение ребёнка
02.01.1844
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова
Рождение ребёнка
25.09.1845
Сын: Варфоломеев Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Стефанида Гаврилова
Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова
Бракосочетание
30.07.1850
Жена: Матрона Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.07.1861
Смерть
16.12.1884