Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.07.1815

Дата смерти

16.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1815

Отец: Борис Иванов

Мать: Стефанида Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
19.09.1836

Жена: Варфоломеева Марфа Антонова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1839

Сын: Варфоломеев Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1844

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1845

Сын: Варфоломеев Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Стефанида Гаврилова

Мать ребёнка: Варфоломеева Марфа Антонова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.07.1850

Жена: Матрона Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.07.1861

Жена: Шашкова Акулина (Акилина) Фомина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.12.1884
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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