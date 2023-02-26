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Борис Иванов

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Иван Романов

Мать: Феврония Родионова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Моисей Борисов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параскева Борисова

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.02.1796

Дочь: Анна Борисова

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1799

Сын: Аврам Борисов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1807

Сын: Прокопий Борисов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1815

Сын: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.04.1818

Сын: Василий Борисов

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Васильева

Смерть
До 1839
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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