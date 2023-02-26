Борис Иванов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Иван Романов
Мать: Феврония Родионова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1778
Сын: Моисей Борисов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параскева Борисова
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
02.02.1796
Дочь: Анна Борисова
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1799
Сын: Аврам Борисов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1807
Сын: Прокопий Борисов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1815
Сын: Верхолашин- Варфоломеев Гавриил Борисов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
Рождение ребёнка
07.04.1818
Сын: Василий Борисов
Мать ребёнка: Стефанида Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Васильева
Смерть
До 1839