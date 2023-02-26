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Феврония Родионова

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Место рождения

вотч.пом.Забусовой Перемышльского уезда

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

вотч.пом.Забусовой Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1766

Сын: Игнат Иванов

Отец ребёнка: Иван Романов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Борис Иванов

Отец ребёнка: Иван Романов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова

Отец ребёнка: Иван Романов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1774

Сын: Романов Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Романов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1781

Сын: Романов Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Романов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Романов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Романов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Романов

Смерть
Неизвестно
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