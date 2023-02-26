Феврония Родионова
Место рождениявотч.пом.Забусовой Перемышльского уезда
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
вотч.пом.Забусовой Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1766
Сын: Игнат Иванов
Отец ребёнка: Иван Романов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Борис Иванов
Отец ребёнка: Иван Романов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова
Отец ребёнка: Иван Романов
Рождение ребёнка
02.08.1774
Отец ребёнка: Иван Романов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1781
Отец ребёнка: Иван Романов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Иван Романов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Романов
Смерть
Неизвестно