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Романов Емельян Иванов

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

02.08.1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1774

Отец: Иван Романов

Мать: Феврония Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Сафронова

Рождение ребёнка
01.01.1803

Сын: Романов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Фёкла Сафронова

Рождение ребёнка
26.10.1817

Сын: Романов Дмитрий Емельянов

Мать ребёнка: Фёкла Сафронова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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