Романов Емельян Иванов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения02.08.1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1774
Отец: Иван Романов
Мать: Феврония Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Сафронова
Рождение ребёнка
01.01.1803
Мать ребёнка: Фёкла Сафронова
Рождение ребёнка
26.10.1817
Сын: Романов Дмитрий Емельянов
Мать ребёнка: Фёкла Сафронова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно