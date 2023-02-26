Фёкла Сафронова
Место рожденияд.Велема Тарусского уезда
Дата рождения1778
Дата смерти06.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1803
Отец ребёнка: Романов Емельян Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1817
Сын: Романов Дмитрий Емельянов
Отец ребёнка: Романов Емельян Иванов
Смерть
06.04.1834
Причина смерти: от колотья