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Фёкла Сафронова

Место рождения

д.Велема Тарусского уезда

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.04.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Емельян Иванов

Рождение ребёнка
01.01.1803

Сын: Романов Иван Емельянов

Отец ребёнка: Романов Емельян Иванов

Рождение ребёнка
26.10.1817

Сын: Романов Дмитрий Емельянов

Отец ребёнка: Романов Емельян Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.04.1834
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от колотья

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