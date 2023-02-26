Анна Борисова
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения02.02.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1796
Отец: Борис Иванов
Мать: Стефанида Семёнова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.06.1813
Муж: Иван Парфенов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Новикова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Рождение ребёнка
16.11.1829
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Парфенов
Смерть
Неизвестно