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Анна Борисова

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Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

02.02.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1796

Отец: Борис Иванов

Мать: Стефанида Семёнова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.06.1813

Муж: Иван Парфенов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Новикова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.11.1829

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Парфенов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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