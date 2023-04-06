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Василий Борисов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.04.1818

Дата смерти

14.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1818

Отец: Борис Иванов

Мать: Стефанида Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.01.1839

Жена: Федора (Авраамова)

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Федора (Авраамова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1853

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Федора (Авраамова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
14.10.1894
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от ослабления всего организма
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