Василий Борисов
Место рождения
Дата рождения07.04.1818
Дата смерти14.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1818
Отец: Борис Иванов
Мать: Стефанида Семёнова
Бракосочетание
09.01.1839
Жена: Федора (Авраамова)
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Федора (Авраамова)
Рождение ребёнка
10.11.1853
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Федора (Авраамова)
Смерть
14.10.1894
Причина смерти: от ослабления всего организма