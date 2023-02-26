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Федора (Авраамова)

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Место рождения

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1801 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Аарам (Авраам) Иванов

Мать: не указана

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.01.1839

Муж: Василий Борисов

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Борисов

Рождение ребёнка
10.11.1853

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Борисов

Смерть
Неизвестно
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