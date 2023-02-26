Федора (Авраамова)
Место рождениясельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Аарам (Авраам) Иванов
Мать: не указана
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.01.1839
Муж: Василий Борисов
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Борисов
Рождение ребёнка
10.11.1853
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Борисов
Смерть
Неизвестно