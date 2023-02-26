Аарам (Авраам) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аарам (Авраам) Иванов

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Место рождения

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Федора (Авраамова)

Мать ребёнка: не указана

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
До 1839
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
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