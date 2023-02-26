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Иван Парфенов

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия

Дата рождения

03.01.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1798

Отец: Парфен Гаврилов

Мать: Прасковья (Параскева) Евдокимова

Бракосочетание
02.06.1813

Жена: Анна Борисова

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Новикова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Анна Борисова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.11.1829

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Анна Борисова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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