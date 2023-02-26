Иван Парфенов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Дата рождения03.01.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1798
Отец: Парфен Гаврилов
Бракосочетание
02.06.1813
Жена: Анна Борисова
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Новикова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Анна Борисова
Рождение ребёнка
16.11.1829
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Анна Борисова
Смерть
Неизвестно