Парфен Гаврилов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Гаврила Терентиев
Мать: Мария Филиппова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1798
Сын: Иван Парфенов
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семён Парфенов
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова
Рождение ребёнка
01.08.1805
Дочь: Авдотья (Евдокия) Парфенова
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Егор Парфенов
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова
Рождение ребёнка
20.01.1816
Дочь: Анна Парфенова
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно