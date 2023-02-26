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Парфен Гаврилов

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Гаврила Терентиев

Мать: Мария Филиппова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1798

Сын: Иван Парфенов

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семён Парфенов

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1805

Дочь: Авдотья (Евдокия) Парфенова

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Егор Парфенов

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1816

Дочь: Анна Парфенова

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Евдокимова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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