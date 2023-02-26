Гаврила Терентиев
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1742
Дата смерти13.06.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Терентий
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Парфен Гаврилов
Мать ребёнка: Мария Филиппова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1777
Дочь: Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Мария Филиппова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.06.1823
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Причина смерти: неизвестною болезнью