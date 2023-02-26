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Гаврила Терентиев

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1742

Дата смерти

13.06.1823

Пол

Мужской

Отец

До 1728 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Терентий

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Парфен Гаврилов

Мать ребёнка: Мария Филиппова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1777

Дочь: Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Мария Филиппова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.06.1823
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Причина смерти: неизвестною болезнью
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