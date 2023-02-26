Иван Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Терентиев

Иван Терентиев

avatar

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1747

Дата смерти

03.05.1812

Пол

Мужской

Отец

До 1728 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Терентий

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: ?

Смерть
03.05.1812
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: лихорадкою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close