Иван Терентиев
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1747
Дата смерти03.05.1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Терентий
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: ?
Смерть
03.05.1812
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: лихорадкою