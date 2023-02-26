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Александр Иванов

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Терентиев

Мать: ?

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1800

Дочь: Агафия Александрова

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агрипина Александрова

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина Александрова

Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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