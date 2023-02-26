Александр Иванов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван Терентиев
Мать: ?
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1800
Дочь: Агафия Александрова
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агрипина Александрова
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина Александрова
Мать ребёнка: Прасковья (Параскева) Афанасьева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно