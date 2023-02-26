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Никита Иванов

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

01.02.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иван Терентиев

Мать: ?

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1781

Сын: Максим Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.11.1785

Жена: Ирина (Арина) Семёнова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
11.10.1786

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
26.11.1791

Сын: Терехов Иван Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агрипина Никитина

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1805

Сын: Лаврентий Никитин

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.02.1811
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: лихорадкою