Никита Иванов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти01.02.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иван Терентиев
Мать: ?
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1781
Сын: Максим Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова
Бракосочетание
10.11.1785
Жена: Ирина (Арина) Семёнова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
11.10.1786
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
26.11.1791
Сын: Терехов Иван Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агрипина Никитина
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1805
Сын: Лаврентий Никитин
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Семёнова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.02.1811
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: лихорадкою