Ирина (Арина) Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1781
Сын: Максим Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Бракосочетание
10.11.1785
Муж: Никита Иванов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
11.10.1786
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
26.11.1791
Сын: Терехов Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агрипина Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1805
Сын: Лаврентий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно