Ирина (Арина) Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (Арина) Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1781

Сын: Максим Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.11.1785

Муж: Никита Иванов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
11.10.1786

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
26.11.1791

Сын: Терехов Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агрипина Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1805

Сын: Лаврентий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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