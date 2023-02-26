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Мария Александрова

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Александр Иванов

Мать: Прасковья (Параскева) Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхолашин Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Яков Антонов

Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
?.10.1815

Муж: Емельян Фёдоров

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Варфоломеева Марфа Антонова

Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)

Рождение ребёнка
10.11.1817

Дочь: Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1822

Сын: Стефан Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Фёдоров

Рождение ребёнка
06.08.1825

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Фёдоров

Рождение ребёнка
06.04.1829

Дочь: Агапия Антонова

Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.06.1832

Муж: Антон (Верхоламов)

Смерть
Неизвестно

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