Мария Александрова
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Александр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхолашин Дмитрий Антонов
Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Яков Антонов
Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)
Бракосочетание
?.10.1815
Муж: Емельян Фёдоров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Варфоломеева Марфа Антонова
Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)
Рождение ребёнка
10.11.1817
Дочь: Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)
Рождение ребёнка
25.12.1822
Сын: Стефан Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Фёдоров
Рождение ребёнка
06.08.1825
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Фёдоров
Рождение ребёнка
06.04.1829
Дочь: Агапия Антонова
Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)
Бракосочетание
28.06.1832
Муж: Антон (Верхоламов)
Смерть
Неизвестно