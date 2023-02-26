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Емельян Фёдоров

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

15.07.1800

Дата смерти

17.01.1829

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1800

Отец: Фёдор Алексеев

Мать: Марфа Семёнова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.10.1815

Жена: Мария Александрова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.12.1822

Сын: Стефан Емельянов

Мать ребёнка: Мария Александрова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
06.08.1825

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Мария Александрова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Смерть
17.01.1829
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Причина смерти: от чахотки
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