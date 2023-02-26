Емельян Фёдоров
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения15.07.1800
Дата смерти17.01.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1800
Отец: Фёдор Алексеев
Мать: Марфа Семёнова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.10.1815
Жена: Мария Александрова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.12.1822
Сын: Стефан Емельянов
Мать ребёнка: Мария Александрова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
06.08.1825
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Мария Александрова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Смерть
17.01.1829
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Причина смерти: от чахотки