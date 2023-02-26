Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гаврила Терентиев
Мать ребёнка: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Аксиния Терентиева
Мать ребёнка: не указана
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1747
Сын: Иван Терентиев
Мать ребёнка: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно