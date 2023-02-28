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Мария Филиппова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

До 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Парфен Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Терентиев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1777

Дочь: Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Терентиев

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Терентиев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1807
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
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