Мария Филиппова
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиДо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Парфен Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Терентиев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1777
Дочь: Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Терентиев
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Терентиев
Смерть
До 1807
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.