Прасковья (Параскева) Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья (Параскева) Евдокимова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.01.1798

Сын: Иван Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Гаврилов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семён Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Гаврилов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1805

Дочь: Авдотья (Евдокия) Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Гаврилов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Егор Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Гаврилов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.01.1816

Дочь: Анна Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Гаврилов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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