Прасковья (Параскева) Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1798
Сын: Иван Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Гаврилов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семён Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Гаврилов
Рождение ребёнка
01.08.1805
Дочь: Авдотья (Евдокия) Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Гаврилов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Егор Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Гаврилов
Рождение ребёнка
20.01.1816
Дочь: Анна Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Гаврилов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно