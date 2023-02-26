Ефимия Васильева
Место рождениясельцо Сугоново Калужского уезда
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Сугоново Калужского уезда
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параскева Борисова
Отец ребёнка: Борис Иванов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Иванов
Смерть
Неизвестно