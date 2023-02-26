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Ефимия Васильева

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Место рождения

сельцо Сугоново Калужского уезда

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Сугоново Калужского уезда
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параскева Борисова

Отец ребёнка: Борис Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Иванов

Смерть
Неизвестно
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