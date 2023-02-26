Агрипина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Григорий Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Иванов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Аксинья (Ксения) Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Иванов
Рождение ребёнка
04.07.1789
Сын: Антон (Верхоламов)
Отец ребёнка: Варфоломей Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1795
Сын: Василий Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Иванов
Рождение ребёнка
31.01.1799
Сын: Иван Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Васса Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Иванов
Смерть
Неизвестно