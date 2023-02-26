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Агрипина Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Григорий Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Аксинья (Ксения) Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Иванов

Рождение ребёнка
04.07.1789

Сын: Антон (Верхоламов)

Отец ребёнка: Варфоломей Иванов

Рождение ребёнка
25.10.1795

Сын: Василий Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Иванов

Рождение ребёнка
31.01.1799

Сын: Иван Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Иванов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Васса Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Иванов

Смерть
Неизвестно

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