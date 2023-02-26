Иван Варфоломеев
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения31.01.1799
Дата смерти29.10.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1799
Отец: Варфоломей Иванов
Мать: Агрипина Иосифова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1816
Жена: Анна (Панкратиева)
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
04.07.1820
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)
Рождение ребёнка
02.09.1823
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)
Рождение ребёнка
20.09.1831
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)
Смерть
29.10.1835
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
10.11.1835
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)