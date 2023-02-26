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Иван Варфоломеев

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

31.01.1799

Дата смерти

29.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1799

Отец: Варфоломей Иванов

Мать: Агрипина Иосифова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
26.10.1816

Жена: Анна (Панкратиева)

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
04.07.1820

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1823

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1831

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
29.10.1835
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
10.11.1835

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Анна (Панкратиева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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