Варфоломей Иванов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1763
Дата смерти05.10.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван Никитин
Мать: Матрона Логвинова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Григорий Варфоломеев
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Аксинья (Ксения) Варфоломеева
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
04.07.1789
Сын: Антон (Верхоламов)
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
25.10.1795
Сын: Василий Варфоломеев
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Рождение ребёнка
31.01.1799
Сын: Иван Варфоломеев
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова
Смерть
05.10.1811
Причина смерти: чахоткою
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Васса Варфоломеева
Мать ребёнка: Агрипина Иосифова