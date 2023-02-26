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Варфоломей Иванов

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1763

Дата смерти

05.10.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван Никитин

Мать: Матрона Логвинова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Григорий Варфоломеев

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Аксинья (Ксения) Варфоломеева

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Рождение ребёнка
04.07.1789

Сын: Антон (Верхоламов)

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Рождение ребёнка
25.10.1795

Сын: Василий Варфоломеев

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Рождение ребёнка
31.01.1799

Сын: Иван Варфоломеев

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

Смерть
05.10.1811
Причина смерти: чахоткою
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Васса Варфоломеева

Мать ребёнка: Агрипина Иосифова

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