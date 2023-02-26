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Григорий Варфоломеев

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

26.11.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Варфоломей Иванов

Мать: Агрипина Иосифова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1796

Жена: Анна Петрова

Рождение ребёнка
03.11.1801

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Бракосочетание
01.11.1806

Жена: Анисия Иванова

Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1816

Сын: Семён ст.

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Шунина Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Рождение ребёнка
10.01.1819

Сын: Семён Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.07.1822

Жена: Матрона Нестерова

Рождение ребёнка
20.08.1823

Сын: Роман Григорьев

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
26.11.1835
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от горячки

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