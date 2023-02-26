Григорий Варфоломеев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти26.11.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Варфоломей Иванов
Мать: Агрипина Иосифова
Бракосочетание
26.10.1796
Жена: Анна Петрова
Рождение ребёнка
03.11.1801
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Бракосочетание
01.11.1806
Жена: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
10.09.1816
Сын: Семён ст.
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Шунина Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1819
Сын: Семён Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Бракосочетание
27.07.1822
Жена: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
20.08.1823
Сын: Роман Григорьев
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Смерть
26.11.1835
Причина смерти: от горячки