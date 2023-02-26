Матрона Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Нестор Иванов
Мать: Марфа Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Васса Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.07.1822
Муж: Григорий Варфоломеев
Смерть
Неизвестно