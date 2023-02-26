Матрона Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Нестерова

Матрона Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Нестор Иванов

Мать: Марфа Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин Алексеев

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Надежда Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Алексеев

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Васса Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.07.1822

Муж: Григорий Варфоломеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.