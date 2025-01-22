Нестор Иванов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1741
Дата смерти1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Елена Нестерова
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дарья Нестерова
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Рождение ребёнка
02.01.1781
Дочь: Домна Нестерова
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Нестерова
Мать ребёнка: Марфа Федотова
Смерть
1806