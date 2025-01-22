Нестор Иванов 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нестор Иванов

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1741

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1762

Сын: Никулин Иван Несторов

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Елена Нестерова

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дарья Нестерова

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1781

Дочь: Домна Нестерова

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Нестерова

Мать ребёнка: Марфа Федотова

Смерть
1806
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

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