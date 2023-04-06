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Никулин Иван Несторов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Нестор Иванов

Мать: Марфа Федотова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.01.1790

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1794

Сын: Шунин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никулин Пётр Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1803

Сын: Никулин Панкрат Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1808

Сын: Никулин Иродион Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.02.1812

Жена: Авдотья (Евдокия) Васильева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
08.12.1812

Сын: Никулин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1815

Сын: Никулин Фили... Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Никулин Дмитрий

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

Рождение ребёнка
16.09.1817

Сын: Никулин Иван тим

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Никулин (шунин-Шукин) Василий Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.08.1822

Сын: Никулин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петрова

Смерть
Неизвестно
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