Никулин Иван Несторов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Нестор Иванов
Мать: Марфа Федотова
Рождение ребёнка
31.01.1790
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
сельцо Темешево Перемышльского уезда Пятницкой волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1794
Сын: Шунин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никулин Пётр Иванов
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1803
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1808
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
?.02.1812
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
08.12.1812
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1815
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Никулин Дмитрий
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
Рождение ребёнка
16.09.1817
Сын: Никулин Иван тим
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Никулин (шунин-Шукин) Василий Иванов
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
Рождение ребёнка
13.08.1822
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно