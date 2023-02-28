Никулин (Шунин-Шукин) Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин (Шунин-Шукин) Василий Иванов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Никулин Иван Несторов

Мать: Екатерина (Григорьева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.10.1835

Жена: Шунина Татьяна Григорьева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Военная служба
1843
солдат,отданный в рекруты
Рождение ребёнка
23.03.1846

Сын: Никон (незаконнорожденный)

Мать ребёнка: Шунина Татьяна Григорьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Никулин Иван Васильев

Мать ребёнка: Шунина Татьяна Григорьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1857

Сын: Никулин Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Шунина Татьяна Григорьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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