Никулин (Шунин-Шукин) Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Никулин Иван Несторов
Мать: Екатерина (Григорьева)
Бракосочетание
27.10.1835
Покровская церковь с.Дмитриевка
Военная служба
1843
солдат,отданный в рекруты
Рождение ребёнка
23.03.1846
Сын: Никон (незаконнорожденный)
Мать ребёнка: Шунина Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Шунина Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
05.08.1857
Сын: Никулин Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: Шунина Татьяна Григорьева
Смерть
Неизвестно