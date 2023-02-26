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Шунин Андрей Иванов

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Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

12.08.1794

Дата смерти

06.05.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1794

Отец: Никулин Иван Несторов

Мать: Екатерина (Григорьева)

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.01.1825

Жена: Шунина Надежда Семёнова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
30.09.1829

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.11.1830

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1834

Сын: Шунин Стефан Андреев

Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.05.1839

Сын: Шунин Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
06.05.1840
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от горячки
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