Шунин Андрей Иванов
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения12.08.1794
Дата смерти06.05.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1794
Отец: Никулин Иван Несторов
Мать: Екатерина (Григорьева)
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.01.1825
Жена: Шунина Надежда Семёнова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
30.09.1829
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
06.11.1830
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
20.07.1834
Сын: Шунин Стефан Андреев
Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
12.05.1839
Сын: Шунин Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Шунина Надежда Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
06.05.1840
Причина смерти: от горячки