Шунина (Денисова) Надежда Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунина (Денисова) Надежда Семёнова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: ?

Мать: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
25.01.1825

Муж: Шунин Андрей Иванов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
30.09.1829

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.11.1830

Сын: Николай Андреев

Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1834

Сын: Шунин Стефан Андреев

Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.05.1839

Сын: Шунин Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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