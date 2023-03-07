Шунина (Денисова) Надежда Семёнова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1825
Муж: Шунин Андрей Иванов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
30.09.1829
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1830
Сын: Николай Андреев
Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1834
Сын: Шунин Стефан Андреев
Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
12.05.1839
Сын: Шунин Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Шунин Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно