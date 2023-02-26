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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1800

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Шунина Надежда Семёнова

Мать ребёнка: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Денисов Яков Семёнов

Мать ребёнка: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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