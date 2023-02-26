?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1800
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Шунина Надежда Семёнова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Денисов Яков Семёнов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно