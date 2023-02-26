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Денисов Яков Семёнов

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: ?

Мать: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
07.02.1826

Жена: Денисова Елена Стефанова

Рождение ребёнка
15.01.1830

Дочь: (Денисов) Агапия Яковлева

Мать ребёнка: Денисова Елена Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.10.1833

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Денисова Елена Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Денисова) Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Денисова Елена Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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