Денисов Яков Семёнов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
07.02.1826
Жена: Денисова Елена Стефанова
Рождение ребёнка
15.01.1830
Дочь: (Денисов) Агапия Яковлева
Мать ребёнка: Денисова Елена Стефанова
Рождение ребёнка
16.10.1833
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Денисова Елена Стефанова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Денисова) Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Денисова Елена Стефанова
Смерть
Неизвестно