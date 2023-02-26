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Денисова Елена Стефанова

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия

Дата рождения

11.05.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1804

Отец: Денисов Стефан Васильев

Мать: Авдотья (Евдокия) Стефанова

Бракосочетание
07.02.1826

Муж: Денисов Яков Семёнов

Рождение ребёнка
15.01.1830

Дочь: (Денисов) Агапия Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.10.1833

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Денисова) Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Денисов Яков Семёнов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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