Денисова Елена Стефанова
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Дата рождения11.05.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1804
Бракосочетание
07.02.1826
Муж: Денисов Яков Семёнов
Рождение ребёнка
15.01.1830
Дочь: (Денисов) Агапия Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Семёнов
Рождение ребёнка
16.10.1833
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Семёнов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Денисова) Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Денисов Яков Семёнов
Смерть
Неизвестно