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Денисов Стефан Васильев

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.10.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1778

Отец: Василий Денисов

Мать: Ефимия Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Стефанова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Денисов Александр Стефанов

Мать ребёнка: Кургузова Ирина Карпова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.05.1804

Дочь: Денисова Елена Стефанова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова

Рождение ребёнка
До 10.01.1812

Сын: Денисов Василий Стефанов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Романова Мария Стефанова

Мать ребёнка: Кургузова Ирина Карпова

Рождение ребёнка
15.08.1815

Сын: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1820

Сын: Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
14.11.1837

Жена: Кургузова Ирина Карпова

Смерть
Неизвестно

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