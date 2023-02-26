Денисов Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения28.10.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1778
Отец: Василий Денисов
Мать: Ефимия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Денисов Александр Стефанов
Мать ребёнка: Кургузова Ирина Карпова
Рождение ребёнка
11.05.1804
Дочь: Денисова Елена Стефанова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова
Рождение ребёнка
До 10.01.1812
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Романова Мария Стефанова
Мать ребёнка: Кургузова Ирина Карпова
Рождение ребёнка
15.08.1815
Сын: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова
Рождение ребёнка
20.08.1820
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Стефанова
Бракосочетание
14.11.1837
Жена: Кургузова Ирина Карпова
Смерть
Неизвестно