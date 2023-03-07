Ефимия Петрова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1778
Отец ребёнка: Василий Денисов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пётр ст.
Отец ребёнка: Василий Денисов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Денисов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Денисов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Денисов
Рождение ребёнка
27.06.1787
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Денисов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1790
Дочь: Терехова Надежда Васильева
Отец ребёнка: Василий Денисов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анисия Васильева
Отец ребёнка: Василий Денисов
Смерть
Неизвестно