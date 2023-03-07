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Ефимия Петрова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1778

Сын: Денисов Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пётр ст.

Отец ребёнка: Василий Денисов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Денисов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Денисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.06.1787

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Денисов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1790

Дочь: Терехова Надежда Васильева

Отец ребёнка: Василий Денисов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анисия Васильева

Отец ребёнка: Василий Денисов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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