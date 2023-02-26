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Терехова Надежда Васильева

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Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

18.09.1790

Дата смерти

20.08.1826

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1790

Отец: Василий Денисов

Мать: Ефимия Петрова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
1810

Муж: Терехов Александр Иванов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
06.09.1814

Сын: Терехов ? Александров

Отец ребёнка: Терехов Александр Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.08.1826
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
До 1826

Дочь: Васса Александрова

Отец ребёнка: Терехов Александр Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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