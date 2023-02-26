Терехова Надежда Васильева
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения18.09.1790
Дата смерти20.08.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1790
Отец: Василий Денисов
Мать: Ефимия Петрова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
1810
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
06.09.1814
Отец ребёнка: Терехов Александр Иванов
Смерть
20.08.1826
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
До 1826
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Терехов Александр Иванов