Терехов Александр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти12.04.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1810
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
06.09.1814
Мать ребёнка: Терехова Надежда Васильева
Рождение ребёнка
До 1826
Дочь: Васса Александрова
Мать ребёнка: Терехова Надежда Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
12.04.1841
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище