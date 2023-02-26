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Терехов Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

12.04.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иоанн

Мать: ?

Бракосочетание
1810

Жена: Терехова Надежда Васильева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
06.09.1814

Сын: Терехов ? Александров

Мать ребёнка: Терехова Надежда Васильева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1826

Дочь: Васса Александрова

Мать ребёнка: Терехова Надежда Васильева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
12.04.1841
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище
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