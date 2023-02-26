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Романова Мария Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Денисов Стефан Васильев

Мать: Кургузова Ирина Карпова

Бракосочетание
13.06.1832

Муж: Романов Григорий Игнатиев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
28.06.1833

Сын: Романов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Романов Григорий Игнатиев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.02.1842

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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