Романова Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Денисов Стефан Васильев
Мать: Кургузова Ирина Карпова
Бракосочетание
13.06.1832
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
28.06.1833
Отец ребёнка: Романов Григорий Игнатиев
Рождение ребёнка
03.02.1842
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно