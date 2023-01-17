Кургузова Ирина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКургузова Ирина Карпова

Кургузова Ирина Карпова

avatar

Место рождения

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

17.04.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787

Сын: Денисов Александр Стефанов

Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение
17.04.1795

Отец: Карп Фёдоров

Мать: Авдотья (Евдокия) Гаврилова

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.10.1811

Муж: Кургузов Самуил Ильин

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Романова Мария Стефанова

Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Новиков-Кургузов Иван (Самуилов)

Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.07.1829

Сын: Кургузов Борис Самойлов

Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1832

Сын: Кургузов Илья Самуйлов

Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.05.1837

Дочь: Феодосия Самуйлова

Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
14.11.1837

Муж: Денисов Стефан Васильев

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close