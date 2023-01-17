Кургузова Ирина Карпова
Место рождениясельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения17.04.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Денисов Александр Стефанов
Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев
Рождение
17.04.1795
Отец: Карп Фёдоров
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.10.1811
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Романова Мария Стефанова
Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новиков-Кургузов Иван (Самуилов)
Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин
Рождение ребёнка
11.07.1829
Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин
Рождение ребёнка
20.07.1832
Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин
Рождение ребёнка
22.05.1837
Дочь: Феодосия Самуйлова
Отец ребёнка: Кургузов Самуил Ильин
Бракосочетание
14.11.1837
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно