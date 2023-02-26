Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Место рожденияд.Горчаково Калужского уезда
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Горчаково Калужского уезда
Рождение ребёнка
02.01.1785
Дочь: Евгения Карпова
Отец ребёнка: Карп Фёдоров
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1786
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Карп Фёдоров
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Карп Фёдоров
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1795
Дочь: Кургузова Ирина Карпова
Отец ребёнка: Карп Фёдоров
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно