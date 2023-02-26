Авдотья (Евдокия) Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Гаврилова

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Место рождения

д.Горчаково Калужского уезда

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Горчаково Калужского уезда
Рождение ребёнка
02.01.1785

Дочь: Евгения Карпова

Отец ребёнка: Карп Фёдоров

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1786

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Карп Фёдоров

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Карп Фёдоров

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1795

Дочь: Кургузова Ирина Карпова

Отец ребёнка: Карп Фёдоров

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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