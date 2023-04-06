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Новиков-Кургузов Иван (Самуилов)

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

09.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кургузов Самуил Ильин

Мать: Кургузова Ирина Карпова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.12.1864

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Новикова Ирина Ермолаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.12.1864

Сын: Новиков Иванов

Мать ребёнка: Новикова Ирина Ермолаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.12.1868

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Новикова Ирина Ермолаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ирина Ермолаева

Смерть
09.01.1870
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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