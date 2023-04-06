Новиков-Кургузов Иван (Самуилов)
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти09.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кургузов Самуил Ильин
Мать: Кургузова Ирина Карпова
Рождение ребёнка
04.12.1864
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Новикова Ирина Ермолаева
Рождение ребёнка
05.12.1864
Сын: Новиков Иванов
Мать ребёнка: Новикова Ирина Ермолаева
Рождение ребёнка
28.12.1868
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Новикова Ирина Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Ирина Ермолаева
Смерть
09.01.1870